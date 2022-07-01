Злата Огневич згадала, як її сестричка з'явилася на світ і деякі милі моменти з дитинства та юності, проведеного в Криму.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич показала спільне фото зі своєю молодшою ​​сестрою Юлією Бордюг, яку сама співачка ласкаво називає Джуно.

При цьому шанувальники Огневич у мережі Інстаграм зазначили, що на опублікованому знімку дівчата особливо схожі одна на одну.

На фото сестри роблять селфі, притулившись головами один до одного та ніжно посміхаючись. Злата Огневич обрала для фото білий топ та яскраву синю сорочку, а Юлія одягла білу вишиванку із золотою вишивкою.

Злата Огневич згадала, як її сестричка з'явилася на світ і деякі милі моменти з дитинства та юності, проведеного в Криму. Також зізналась, що дуже любить свою сестру і щаслива, що вона є в її житті.

Підписники Злати Огневич поспішили підкреслити, як сильно дівчата схожі: "Ви такі схожі, наче близнюки", "Такі схожі і одночасно, мені чомусь здається, зовсім різні", "Ви схожі, як дві краплі води", "Як же ви схожі і справа не тільки в одному типажі, а й погляді, посмішці".

Нагадаємо, що Огневич розповіла, як на неї вплинув похід в Карпати.

Як повідомляла Politeka, Огневич після розставання з Задворним засвітилася з імпозантним чоловіком.

Також Politeka писала, що Огневич проїхалася на поїзді і поділилася враженнями.