Як повідомляють артисти «Дизель шоу», 1 липня на їхньому ютуб-каналі відбудеться міжнародна прем’єра «Дизель Шоу».

«Це абсолютно новий випуск із номерами, які ми записували в переддень повномасштабного вторгнення. Одним із таких стала пісня-присвята Марині Поплавській. Актори створили її спеціально до Дня народження нашої королеви гумору. За лаштунками концерту, який пройшов 23 лютого, Єгор Крутоголов поділився щемними спогадами про колегу та справжню подругу», - повідомили в Дизель.

У свою чергу глядачі Дизель шоу запевнили артистів, що теж пам’ятають Марину і сумують за її виступами.

«Вічна пам'ять. Її любили Усі. Ми не забули тебе, Марино», «Вона була прекрасною людиною. Світла пам'ять!», «Заміни немає», «Дуже світла та позитивна жінка була! Марина, ми за тобою дуже сумуємо, вона завжди до всього відносилась з позитивом і гумором...Вічна пам'ять!», «Вічна пам'ять Марині...любимо...пам'ятаємо...», «Вічна пам'ять, світлій людині, вона в кожному з нас в серці», «Пам'ятаємо, любимо сумуємо. Марина - зірка, якої вже немає з нами, а світить вона яскравіше за сонце і її номери гріють душу», - пишуть користувачі соцмережі.

Нагадаємо, зірка "Дизель Шоу" Марина поплавська загинула в ДТП на 28-му км автотраси Київ-Чоп біля села Міла, де сталося зіткнення автобуса "Неоплан" та вантажівки. У момент ДТП вона сиділа в кріслі поряд із водієм. У ДТП постраждали ще двоє учасників шоу.

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