Как сообщают артисты "Дизель шоу", 1 июля на их ютуб-канале состоится международная премьера "Дизель Шоу".

«Это совершенно новый выпуск с номерами, которые мы записывали в канун полномасштабного вторжения. Одним из таких стала песня-посвящение Марине Поплавской. Актеры создали ее специально ко Дню рождения нашей королевы юмора. За кулисами концерта, который прошел 23 февраля, Егор Крутоголов поделился щемящими воспоминаниями о коллеге и настоящей подруге», - сообщили в Дизель.

В свою очередь зрители Дизель шоу заверили артистов, что тоже помнят Марину и скучают по ее выступлениям.

«Вечная память. Ее любили Все. Мы не забыли тебя, Марина», «Она была прекрасным человеком. Светлая память!», «Замены нет», «Очень светлая и позитивная женщина была! Марина, мы по тебе очень скучаем, она всегда ко всему относилась с позитивом и юмором...Вечная память!», «Вечная память Марине...любим...помним...», «Вечная память, светлому человеку, она в каждом из нас, в сердце», «Помним, любим грустим. Марина - звезда, которой уже нет с нами, а светит она ярче солнца и ее номера греют душу», - пишут пользователи соцсети.

Напомним, звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП на 28-м км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила, где произошло столкновение автобуса "Неоплан" и грузовика. В момент ДТП она сидела в кресле рядом с водителем. В ДТП пострадали еще двое участников шоу.

Напомним, Злата Огневич поразила сходством со своей сестрой.

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