Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - начинающая модель и внучка легендарной певицы Софии Ротару. Девушка живет и учится в Нью-Йорке, США, где и делает первые шаги в карьере. У Сони есть жених - известный бизнесмен-миллионер, который попадал в список Форбс. Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
А в этот раз Соня решила поделится совместным фото с подружкой. На фото Евдокименко была в штанах и пиджаке. Звезда также одела топик, а образ дополнила стильной сумочкой, очками и белыми кроссовками. Рядом была подружка, которая надела приталенное платье и черные очки. Девушки улыбались, идя через пешеходный переход на фоне небоскребов.
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