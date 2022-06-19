Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - 21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару. Девушка живет и учится в Нью-Йорке, США, где и делает первые шаги в карьере модели. У девушки уже и появился парень-миллионер из списка Форбс. А на текущее лето Соня решила переехать в Лос-Анджелес, где ей предложили работу. А на новых кадрах в Инстаграм Евдокименко показала эффектную съемку в блестящем наряде на фоне Лос-Анджелеса.
Кадры получились эффектными и яркими и фанаты, включая Софию Ротару, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Космическая Соня", "Потрясающе", "Сонечка ты самая красивая и прекрасная", "Натуральная красота", "Пожалуйста, помогите мне", "Чудная девушка".
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Напомним, внучка Ротару в элегантном наряде показала, как скучает по Европе в США
А еще Politeka писала, что внучка Ротару показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером в Лос-Анджелесе
Также Politeka сообщала, что внучка Ротару показала роскошное платье, с которым объездила весь мир