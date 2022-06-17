Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - 21-летняя внучка легендарной певицы Софии Ротару. Девушка уже некоторое время живет в США, где учится и делает первые шаги в карьере. Соня уже успела найти себе успешного жениха - миллионера Дениса Жаданова, который попадал в список Форбс. Соня живет в Нью-Йорке, но это лето решила провести в Лос-Анджелесе, ведь ей предложили работу.
Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз показала стильный образ, опубликовав новое фото в своем блоге.
"О последней ночи...", - написала Соня.
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На фото Соня была в шикарном платье и в босоножках. Звезда скрестила ножки, впечатляя роскошной фигурки, ведь наряд сел идеально. Образ Евдокименко дополнила стильной сумочкой, которую держала в руках.
Напомним, внучка Ротару в коротком платье сверкнула идеальными ножками, фото
А еще Politeka писала, что внучка Ротару показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером в Лос-Анджелесе
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