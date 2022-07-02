Популярний український музикант та багатодітний батько Сергій Бабкін, який під час війни активно гастролює за кордоном на підтримку України, поділився у своєму Instagram кадрами того, що Росія зробила з Україною. Після ракетних атак на українські міста артист не стримався і вибухнув прокльонами на адресу окупантів.

На фото та відео, яке опублікував Сергій, можна побачити руйнування, що залишили ракетні удари по цивільних об'єктах. А у підписі до публікації музикант розповів про десятки жертв серед мирного беззбройного населення України.

"У результаті нічного прильоту в дев'ятиповерхівку в Білгород-Дністровському районі загинуло 17 людей, травмовано 31 людину. Жах, смерть і руйнування завдовжки 128 днів. Україна вистоїть, ворог здохне. Конкретно російські: уряд, змі, міноборони, військово-начальники, зомбі-солдати і всі, хто підтримує дії сосії - Будьте прокляті! Горіти вам в пеклі!", - підписав публікацію Бабкін. А українці у коментарях його активно підтримали, висловлюючи свою думку про русню.

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