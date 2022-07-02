Як пише Politeka.net, Катерина Кухар – відома українська прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками". Після початку війни знаменитість активно гастролює, виступаючи з благодійними уявленнями. Не забуває Кухар і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Катерина поділилася яскравим чином у чорно-білій сукні. Зірка задумливо стояла на тлі сходів.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже сподіваємося", "Дуже красива сукня", "Ви - кохання", "Маленька чарівна принцеса ти і будеш назавжди красуня чарівна слава Україні все буде добре", "вся сум і велич України у Вашому образі", "Як завжди прекрасна! І сукня прекрасна, дуже підходить тобі Катюша!

Нагадаємо, Катерина Кухар показала, як приймає іспити у балерин онлайн.

А ще Politeka повідомляла, що Кухар із "Танців з зірками" емоційно відповіла, чому поїхала танцювати закордон.

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