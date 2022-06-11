На своей странице в Instagram звезда обратилась к украинцам с важным призывом: не привыкать к войне.

"Мы прошли уже такой большой путь, каждый на своем фронте!

Каждый из нас устал, но мы не можем ослаблять наш тыл, пока защитники и защитницы борются за победу, спят в окопах и... остаются молодыми навечно...", — пишет Екатерина Кухар.

Судья "Танців з зірками" пояснила, что за три месяца устали не только мы, но и мир.

"Поэтому очень чувствуется, как о войне начали говорить немного шепотом от дефицита сил. Где-то между утренним кофе в сториз появляется что-то об ужасной реальности", - констатирует артистка и приводит неутешительную статистику реакций и упоминаний о войне в Украине с западных медиа.

"Нельзя привыкать! О войне слышали в самых отдаленных уголках планеты, потому что мы кричали! А сейчас, вы сами все видите. Мы не должны передавать эту проклятую войну нашим детям! Сейчас мы приехали с миссией в Южную Америку: продолжать говорить о войне.

И будем выходить на сцену по всему миру пока наш художественный голос может быть услышан", — подчеркнула Кухар.

Напомним, победитель "Голоса страны" Лазановский восхитил исполнением "Ой, у лугу червона калина".

Как сообщала Politeka, "Мастер шеф "Евгений Клопотенко показал, как изменилась его внешность:"украинизация пройдена успешно".

Также Politeka писала, что Егор Крутоголов из Дизель шоу" прошелся по путину и его целям в Украине.