Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко – учасниця "Холостяка" з Михайлом Заливаком. Дівчина дійшла до фіналу, але там поступилася перемогою суперниці Ганні Богдан. Але для Юлії проект не пройшов даремно, адже вона стала популярною блогеркою, і тепер за нею стежать сотні тисяч українців. І дівчина намагається постійно ділитися чимось новим, а цього разу в Інстаграмі Юлія показала себе, розповівши про проблему.
"Як думаєте, чому не пустили до собору?" - запитала Бельченко.
"Занадто відкрите вбрання для собору?", - припустила фанатка.
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"Так, розпусна жінка прийшла купувати довгу сукню", - написала Юлія.
Зірка вже стояла в довгій білій сукні, роблячи селфі.
"Як вам моє нове з льону?", - Запитала дівчина, демонструючи упаковку вбрання.
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