Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка дошла до финала, но там уступила победу Анне Богдан. Но несмотря на это Юлия стала довольно успешной блогеркой, за которой следят теперь сотни тысяч украинцев. И Бельченко старается их не расстраивать, ведь делится постоянно кадрами из своей жизни в Инстаграм. А в этот раз Юлия заинтриговала своим отъездом из Украины.

"Как думаете, где я? Я доехала", - написала звезда.

"К Наде в Италию поехала?", - спросил кто-то.

"Да, Надя встречает меня", - ответила девушка.

"Добрались до квартиры", - продолжила Юлия в следующем сторис.

"Вот так выглядит обычный двор в Милане", - показала Бельченко у себя в сторис.

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