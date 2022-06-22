Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка дошла до финала, но там уступила победу Анне Богдан. Но несмотря на это Юлия стала довольно успешной блогеркой, за которой следят теперь сотни тысяч украинцев. И Бельченко старается их не расстраивать, ведь делится постоянно кадрами из своей жизни в Инстаграм. А в этот раз Юлия заинтриговала своим отъездом из Украины.
"Как думаете, где я? Я доехала", - написала звезда.
"К Наде в Италию поехала?", - спросил кто-то.
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"Да, Надя встречает меня", - ответила девушка.
"Добрались до квартиры", - продолжила Юлия в следующем сторис.
"Вот так выглядит обычный двор в Милане", - показала Бельченко у себя в сторис.
Напомним, финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" удивила видом на фото 13-летней давности
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