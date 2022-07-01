Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка дошла до финала, но там не смогла победить, ведь главный герой выбрал Анну Богдан. Зато Юлия стала довольно успешным блогером и теперь активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз рассказала о своем плохом самочувствии.
"Рубрика "унылый контент". Кажется, у меня температура. Нужно вычухаться к завтра, ибо должна ехать в интересное место за 3 часа от Милана", - написала Юлия.
"Часто я расстрагиваюсь от того, что у меня самые лучшие подписчики в мире. Такие заботливые, люблю вас", - продолжила Бельченко, показывая реакцию фанов.
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"Мне уже лучше.. Кондиционеры в жару очень коварные. Собираюсь в город моих мечт", - отметила Юлия.
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