Финалистка "Холостяка" с Михаилом Заливако Юлия "Зайка" Бельченко показала себя и рассказала, почему ее не пустили в собор.

Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница "Холостяка" с Михаилом Заливако. Девушка дошла до финала, но там уступила победу сопернице Анне Богдан. Но для Юлии проект не прошел зря, ведь она стала популярной блогеркой и теперь за ней следят сотни тысяч украинцев. И девушка старается постоянно делится чем-то новым, а в этот раз в Инстаграм Юлия показала себя, рассказав о проблеме.

"Как думаете, почему не пустили в собор?", - спросила Бельченко.

"Слишком открытый наряд для собора?", - предположила фанатка.

"Да, развратная женщина пришла покупать длиное платье", - написала Юлия.

Звезда уже стояла в длином белом платье, делая селфи.

"Как вам мое новое с льна?", - спросила девушка, демонстрируя упаковку наряда.

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