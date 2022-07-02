Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница "Холостяка" с Михаилом Заливако. Девушка дошла до финала, но там уступила победу сопернице Анне Богдан. Но для Юлии проект не прошел зря, ведь она стала популярной блогеркой и теперь за ней следят сотни тысяч украинцев. И девушка старается постоянно делится чем-то новым, а в этот раз в Инстаграм Юлия показала себя, рассказав о проблеме.
"Как думаете, почему не пустили в собор?", - спросила Бельченко.
"Слишком открытый наряд для собора?", - предположила фанатка.
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"Да, развратная женщина пришла покупать длиное платье", - написала Юлия.
Звезда уже стояла в длином белом платье, делая селфи.
"Как вам мое новое с льна?", - спросила девушка, демонстрируя упаковку наряда.
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