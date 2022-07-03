Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. До 2020 року зірка була одружена з Оленою Войченко, яка народила йому двох дітей - Емілію і Еван. Зараз Володимир одружений на прекрасній Христині, з якою разом вже не перший рік. Після початку війни Войченко забрав дітей і поїхав у безпечне місце - Торонто, Канада. І Володимир вирішив приєднатися до захисників України. Після цього Остапчук неодноразово скаржився, що не може розмовляти з дітьми, оскільки Олена не дозволяла їм розмовляти з ними.

Не забуває Остапчук і про Instagram, де цього разу поділився кадрами з дружиною. Христина носила на них піжаму.

"Але я вам зараз щось покажу", - написав Володимир.

Після цього Христина піднялася до Володимира і відпустила замок ліфа.

Після цього дружина Остапчука зробила селфі, демонструючи вбрання у всій красі.

"Тихо для нас вночі.... Це найголовніше зараз", - написала Христина.

Нагадаємо, дружина Остапчука вчепилася в сварку з колишньою дружиною телеведучого

А Politeka повідомила , що Остапчук кидав бруд у колишню дружину після її скандального інтерв'ю з новими викриттями.

Politeka також написала , що Остапчук показав зворушливі кадри з сином, яких не бачив більше 4 місяців.