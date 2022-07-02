Как пишет Politeka.net, Елена Войченко - жена Владимира Остапчука, с которой телеведущий развелся в 2020 году с громким скандалом. Ведь фактически сразу после развода начал новые отношения, устраивал публичные разбирательства с экс-супругой и выносил ссору на публичный суд.

Причем Остапчук едко высмеивает информацию о себе, которую обсуждают в сети и заявляет, что людям просто интересны чужие драмы. Тем не менее, после интервью своей экс-жены он решил отреагировать и затронул уже семью Елены.

Более того, он дерзко упомянул, как она резала себе вены и посчитал это предметом нездорового поведения. Также заговорил о преступлениях родственников экс-жены.

"Когда ты по всем телеканалам говорила обо мне какой-то бред - ну ок, я терпел три года. Три года! Потому что есть дети. Потому что я уважаю тебя, как мать наших детей. И это плохо в первую очередь для них - разбрасывать это на вентилятор. Но ты перешла черту. Ты оскорбила мою жену. Которая ни слова никогда о тебе не сказала. Никогда! Поэтому я предупреждал.

Тогда расскажи на интервью о нескольких вещах. О твоих, Елена, двух уголовных решениях в США. И суд в Олбани, штат Нью-Йорк. Из-за чего тебе 10 лет не давали повторно визу в Штаты. Эпизоды - кража в магазине. О чем я узнал случайно в посольстве", - ответил Остапчук.

Напомним, Елена в новом интервью Алине Доротюк рассказала об угрозах бывшего супруга.

"Он прямым текстом желал мне смерти, долго озвучивал, что не нужно было вывозить детей, и они были в безопасности в бомбоубежище. После того, как меня послали пять раз, я сделала тоже самое. Он обиделся и дней 20 не звонил, - рассказала Елена.

Напомним, Остапчук показал трогательные кадры с сыном, которого не видел более 4 месяцев

А еще Politeka сообщала, что Остапчук растрогал кадрами с сыном, с которым экс-жена не дает поговорить 4 месяца

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