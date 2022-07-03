Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда до 2020 года был женат на Елене Войченко, которая родила ему двоих детей - Эмилию и Эвана. Сейчас Владимир женат на красотке Кристине, с которой вместе уже больше года. После начала войны Войченко забрала детей и отправилась в безопасное место - Торонто, Канада. А Владимир решил присоединиться к защитникам Украины. Остапчук после этого неоднократно жаловался, что не может поговорить с детьми, так как Елена не дает с ними поговорить.

Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где в этот раз поделился кадрами со своей женой. На них Кристина надевала пижаму.

"Но кое-что покажу сейчас", - написал Владимир.

После этого Кристина залезла к Владимиру и отпустила замочек лифа.

После этого жена Остапчука сделала селфи, демонстрируя во всей красе наряд.

"Тихой нам ночи.... Это сейчас самое главное", - написала Кристина.

Напомним, жена Остапчука сцепилась в перепалке с экс-супругой телеведущего

А еще Politeka сообщала, что Остапчук полил грязью экс-жену после ее скандального интервью с новыми откровениями

Также Politeka писала, что Остапчук показал трогательные кадры с сыном, которого не видел более 4 месяцев