Как пишет Politeka.net, Елена Войченко - бывшая жена Владимира Остапчука, с которой он прожил 12 лет. У пары есть двое детей - Эмилия и Эван. После развода телеведущий сразу женился на Кристине, с которой уже больше года в официальных отношениях. После начала войны Войченко с детьми улетела в Канаду и Остапчук за это время ни разу не смог пообщаться с детьми. А теперь Елена дала интервью, чем задела и новую жену Владимира. Кристина показала переписку с Еленой, опубликовав ее в своем Инстаграм.

На словах Войченко пожалела Кристину, чем затригерила ее.

"Тебе мне жаль??? Ну у меня в отличии от тебя нет в семье преступников, братика я своего не прятала, а еще это круто, что он женился на своей двоюродной сестре, вот это так семейка у вас. Я не крала в магазинах, не резала себе вены... Поэтому пожалей себя", - написала Кристина.

Войченко отметила дальше, что жена Остапчука тратила на нее деньги.

"Какие денег, ты что, больная?", - написала Кристина в ответ.

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