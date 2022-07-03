Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук – відома українська актриса театру і кіно. Зірка одружена з продюсером "Кварталу 95" Олександром Божковим. Пара виховує двох дітей - Гліба і Микиту, який з'явилися зовсім недавно, в 2020 році. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російсько-окупаційними військами.

Анна не забуває і про Інстаграм, де ділиться з шанувальниками найцікавішим. І цього разу Саліванчук показала, як бігає у вузькому топі з ефектним вирізом.

"Ранок добрий. Я на пробіжку, спочатку у мене тут ці сходи, 100 штук. Сподіваюся, у вас він теж добрий. Я не читала новини навмисно, щоб були сили побігати. Але насправді у мене багато болю в спині, я не розумію чому. Бо вчора було так і сьогодні знову. Тому сподіваюся, що біг підніме мені настрій", - розповіла Анна, а після цього влаштувала видовищний забіг.

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