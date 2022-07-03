Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино. Звезда замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Пара воспитывает двоих детей - Глеба и Никиту, который появился совсем недавно, в 2020 году. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Саливанчук показала, как бегает в узком топике с эффектным вырезом.

"Утро доброе. Я на пробежку, сначала у меня тут вот такие ступеньки, 100 штук. Я надеюсь, он у вас добрый. Я новости специально не читала, чтобы были сыли побегать. Но на самом деле у меня очень болит спина, я не понимаю почему. Ибо вчерашний день был такой и сегодня опять. Поэтому надеюсь, что пробежка поднимет мне настроение", - сказала Анна, а после этого устроила эффектный забег.

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