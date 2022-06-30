Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, которая активно рассказывает о своей жизни в Инстаграм, но не показывает супруга. Не желая поднимать тему личной жизни, артистка с радостью акцентирует внимание на своих буднях, общении с детьми и своей работе.

В этот раз после очередных обстрелов оккупантов Анна показала, что помогает ей немного успокоиться и придти в себя. По ее словам, лучше помогает приготовление блюд, поэтому она трудится над всякими вкусностями регулярно.

«Чтоб не плакать и не думать о плохом, я готовлю. Мой рецепт котлет по-киевски. Но с ноткой Саливанчук!» - пишет артистка и показывает довольно аппетитные кадры перед поклонниками.

Также Анна поделилась кадрами, как умеет петь ее старший сын Глеб. Мальчик стоял с микрофоном и исполнял песню "Стефания".

"Ну и куда же без Стефании", - написала Саливанчук.

"Мы сегодня с Глебом целый день в дороге. Сначала у меня был спорт, а потом у него вы видели вокал. Теперь он голодный, едим хот-дог", - рассказала Саливанчук о своих приключениях в сторис.

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