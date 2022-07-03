Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным украинским телеведущим, который уже не раз попадал в скандалы и высмеивал мнение общественности. Остапчук активно ведет Инстаграм, рассказывает также о публичной деятельности и о том, чем увлечен в последнее время.

Ведущий также занят помощью детям и пострадавшим украинцам. Несмотря на различные скандалы, Остапчук на них не обращает внимания и продолжает заниматься любимым делом, говорит о новых проектах и высказывается в Инстаграм.

«Они – дети. Да, они пережили ужас войны, переехали в более безопасные города, у многих разрушенный дом и они видели своими глазами ракеты…

Но так хочется им снова напомнить о детстве, которое никто не сможет украсть. Очень рад приобщиться к инициативе «Давай, играй» фонда Shakhtar Social клуба @fcshakhtar. Несмотря на войну, большая команда тренирует детей переселенцев в 11 центрах, оказывает помощь, а главное - дает почувствовать и себя, и всю страну – чемпионами» - пишет Остапчук.

Мы писали, после интервью своей экс-жены он решил отреагировать и затронул уже семью Елены.

Более того, он дерзко упомянул, как она резала себе вены и посчитал это предметом нездорового поведения. Также заговорил о преступлениях родственников экс-жены.

Напомним, Остапчук показал трогательные кадры с сыном, которого не видел более 4 месяцев

А еще Politeka сообщала, что Остапчук растрогал кадрами с сыном, с которым экс-жена не дает поговорить 4 месяца

Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук честно рассказал, почему три месяца не общается с детьми