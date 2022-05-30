Телеведущий Владимир Остапчук, звезда шоу "Маска", честно ответил, почему не общается с детьми на протяжении трех месяцев.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Сейчас знаменитость женат на Кристине Горняк, но это не первый брак Владимира. С 2007 по 2020 Остапчук был женат на Елене Войченко, которая ему родила двух детей - дочь Эмилию и сына Эван-Александр. Известно, что Елена сейчас находится в Торонто, Канада. И Владимир Остапчук решил прокомментировать информацию о том, что он три месяца не общается с детьми.

"Забросали меня вопросами: почему я не общаюсь с детьми три месяца. Ну, вот", - написал Владимир и Кинул скрин, где каждый день звонил своей жене, но вызова были все отменены.

"Лена, дай поговорить с детьми", - каждый день дублировал сообщение Владимир бывшей жене.

После этого Остапчук показал сообщения от фанов.

"Так нельзя, папа это папа. Нет у нее здравого взгляда на отношения родителей и детей", - написала одна фанатка.

"А зачем в три часа утра звонить и с детьми говорить? Дети как и взрослые в такое время спят", - написал еще один фанат.

"Дети в Торонто. Разница 7 чаасов. То есть у них 20:00 прошлого дня. Да, я встаю в 3 утра, чтобы позвонить", - написал Владимир в ответ.

"О, если бы не было войны, то Лена бы пошла б на шоу рассказывать, какой вы плохой", - написал еще один человек.

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