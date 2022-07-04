Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна виїхала з країни з дітьми лише за кілька місяців після вторгнення Росії. Проте, це не заважає артистці допомагати біженцям, спілкуватися з українцями та розповідати про огидну поведінку росіян.

Російський пропагандист Караулов поскаржився на долю російської в Європі: "Є такі випадки в Європі. Замовляєш каву, чай. Запитують – російську? Приносять, а туди пів ресторану вже наплювало".

А далі у ролику наводиться перехоплення розмови окупантів, коли один із злочинців хвалиться тим, як добре перерізати горло українцеві.

«І справді, чому таке ставлення у світі до росіян?» - іронічно зауважила Єфросиніна.

У мережі одразу підтримали:

«Нехай у решці один одному горло перерізають... більше толку буде 🙌; Боже, який жах; І що найбільше лякає це нормальна реакція 😭 Нація, яка має зникнути з лиця землі 🤬; Просто спецоперація для росіян у всьому світі...; Боже, яке воно закінчено. 🤬 Йому все повернеться багато разів».

Раніше українська ведуча розповіла про зустріч із жінками, які надихають, які підтримали Україну. Серед них виявилася єменська правозахисниця Тавакуль Карман, яка здобула Нобелівську премію за миротворчу діяльність.

За словами Єфросініної, під час спілкування з Тавакуль вони з'ясували, що стикаються зі схожими проблемами.

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