Як повідомляє Politeka.net, багато місяців українська співачка Тіна Кароль перебувала за кордоном, де давала благодійні концерти та розповідала правду про події в Україні. Вона повернулася до України та показала в Інстаграм перші фото на Батьківщині.
Співачка зберегла це в таємниці, а підписники про приїзд дізналися вже тоді, коли зірка, мабуть, покинула будинок. Такі висновки можна зробити з її підписів до фотографій, які Кароль написала минулого часу: "Була вдома. Земля така ж родюча".
Крім того, Тіна Кароль показала, як уродили дерева черешень із її саду та показала грядки з овочами цього року. Домашні та милі фото з дому яскраво контрастують із іншим фото: на ньому показані залізні дорожні йожики.
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"Біль не вщухає і на 131 день війни", - зізналася Тіна Кароль на фото.
Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.
Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.
Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.