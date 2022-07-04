Підписники про приїзд дізналися вже тоді, коли зірка покинула будинок.

Як повідомляє Politeka.net, багато місяців українська співачка Тіна Кароль перебувала за кордоном, де давала благодійні концерти та розповідала правду про події в Україні. Вона повернулася до України та показала в Інстаграм перші фото на Батьківщині.

Співачка зберегла це в таємниці, а підписники про приїзд дізналися вже тоді, коли зірка, мабуть, покинула будинок. Такі висновки можна зробити з її підписів до фотографій, які Кароль написала минулого часу: "Була вдома. Земля така ж родюча".

Крім того, Тіна Кароль показала, як уродили дерева черешень із її саду та показала грядки з овочами цього року. Домашні та милі фото з дому яскраво контрастують із іншим фото: на ньому показані залізні дорожні йожики.

"Біль не вщухає і на 131 день війни", - зізналася Тіна Кароль на фото.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.