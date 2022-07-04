Подписчики о приезде узнали уже тогда, когда звезда покинула дом.

Как сообщает Politeka.net, многие месяцы украинская певица Тина Кароль находилась за границей, где давала благотворительные концерты и рассказывала правду о событиях в Украине. Она вернулась в Украину и показала в Инстаграм первые фото на Родине.

Певица сохранила это в тайне, а подписчики о приезде узнали уже тогда, когда звезда, вероятно, покинула дом. Такие выводы можно сделать из ее подписей к фотографиям, которые Кароль написала в прошлом времени: "Была дома. Земля такая же плодородная".

Кроме того, Тина Кароль показала, как уродили деревья черешен с ее сада и показала грядки с овощами этого года. Домашние и милые фото из дома ярко контрастируют из другим фото: на нем показаны железные дорожные ежи.

"Боль не утихает и на 131 день войны", - призналась Тина Кароль на фото.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.