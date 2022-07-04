Как сообщает Politeka.net, многие месяцы украинская певица Тина Кароль находилась за границей, где давала благотворительные концерты и рассказывала правду о событиях в Украине. Она вернулась в Украину и показала в Инстаграм первые фото на Родине.
Певица сохранила это в тайне, а подписчики о приезде узнали уже тогда, когда звезда, вероятно, покинула дом. Такие выводы можно сделать из ее подписей к фотографиям, которые Кароль написала в прошлом времени: "Была дома. Земля такая же плодородная".
Кроме того, Тина Кароль показала, как уродили деревья черешен с ее сада и показала грядки с овощами этого года. Домашние и милые фото из дома ярко контрастируют из другим фото: на нем показаны железные дорожные ежи.
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"Боль не утихает и на 131 день войны", - призналась Тина Кароль на фото.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.