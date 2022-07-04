Відома артистка поділилася кадрами з городу, який не бачила довгих місяців.

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни разом із дітьми виїхала за кордон та почала активно гастролювати на підтримку України, поділилася у своєму Instagram кадрами з городу. Як виявилося, артистка щойно повернулася додому і одразу ж побігла на грядки, які не бачила довгих місяців.

Так у сторіс Оля показала свій сад, у якому щедро встигли вишні, різні сорти смородини, вже дозрівають яблука.

"Боже, який урожай! Який урожай. Вишні, китайські вишні, смородина, яблука, чорна смородина", - захоплюється Полякова, походжаючи садом серед улюблених кущів і дерев.

А потім співачка зазирнула у теплицю, де якраз в'яжуться огірки та заспіють помідори.

"Боже, які огірки! Оце огірки. А помідори... Краса", - захоплено коментує артистка, показуючи в камеру врожай у теплиці.

До речі, Оля не уточнила, хто займався всім цим господарством поки що її не було, адже з початком війни та від'їздом артистка розпустила весь персонал, який у неї працював. Раніше в одному з інтерв'ю Полякова зізналася, що перебуваючи за кордоном, дуже сумує за своїм городом.

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