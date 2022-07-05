Як повідомляє Politeka.net, киянка Валерія Єжова, 10-річна чемпіонка світу з шашок, грою збирає гроші для Збройних сил України. Дівчинка пропонує всім охочим на вулиці у Києві зіграти з нею за благодійний внесок, який потім надсилає військовим.

Маленька партіотка стала гостею студії "Вечор з Україною", де проти неї зіграв телеведучий Володимир Остапчук .

"Сьогодні двічі програв 10-річній Валерії у шашки у прямому ефірі "Вечори з Україною". Спочатку поклав своїх тисячу гривень за програш, а потім ще стільки ж додав Олексій Суханов", - зізнався телеведучий у своєму Інстаграмі.

Він також розповів, що маленька чемпіонка лише граючи на вулицях Києва зібрала за 5 днів понад 15 тисяч гривень для ЗСУ.

"Саме цей приклад ще раз доводить – українці НЕПЕРЕМОЖНІ. Накидайте Лері в коментарях своїх сердець", - додав Володимир Остапчук.

У коментарях українці захопилися дівчинкою та залишили для неї безліч компліментів. Дехто дякував їй за все те, що вона робить для ЗСУ.

Нагадаємо, що Остапчук розповів про важливу допомогу маленьким дітям.

Як повідомляла Politeka, Остапчук полив брудом колишню дружину після її скандального інтерв'ю з новими викриттями.

Також Politeka писала, що екс-дружина Остапчука відверто розповідала про погрози чоловіка.