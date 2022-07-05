Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка якийсь час тому повернулася до Києва і знову почала працювати в ефірі ранкового шоу "Ранок з Україною", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася яскравими кадрами зі студії, а підпис до публікації розповіла, як змінилася її робота під час війни.

За словами Лілії, через комендантську годину зараз ранкові ефіри починаються на дві години пізніше, щоб усі працівники могли доїхати до студії. Також телезірка зізналася, що зараз вони з колегами менше жартують та сміються, а замість веселих підколок – обговорюють у гримерці останні новини. А ще вона поділилася, що тепер іноді дозволяє собі в ефірі плакати, хоч раніше вважала, що це не професійно.

"Ми менше жартуємо. У свята святих кожної телекухні – у гримерці ми більше не сміємося так дзвінко: з того, хто не виспався, хто коли ліг спати, не обговорюємо хто як з'їздив у відпустку, не будуємо плани на майбутні поїздки. Щоранку. ми починаємо з обговорення новин, які аж ніяк не викликають бажання жартувати", - розповіла Лілія.

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