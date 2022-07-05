Популярний український виконавець та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вдруге став батьком. Як повідомили у прес-службі колективу, у родині музиканта народилася донька.

Дівчинка народилася ще 21 червня. Батьки назвали дочку Соломією. Зазначимо, що буквально рік тому – 19 червня у Вакарчука народився син, якого назвали Іваном.

"Тато і мама Соломії та Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх вирішення та права на приватне життя", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Прес-секретар Вікторія Хоменка від свого імені привітала молодих батьків із поповненням у сім'ї: "Додаю від себе особисто: вітаю тебе в нашій дружній "Океанівській" та великій українській родині, маленька українка Соломія Святославівна Вакарчук. Перемоги нам усім, після якої – миру вам назавжди, наші діти.

Зазначимо, що Святослав Вакарчук ретельно приховує своє життя від громадськості. Декілька років тому для всіх фанатів стало несподіванкою розлучення музиканта після 20 років шлюбу. Потім Вакарчук приголомшив усіх народженням сина. А тепер у нього ще й донька.

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