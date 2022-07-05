Известный музыкант после рождения сына стал отцом еще и дочки.

Популярный украинский исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук второй раз стал отцом. Как сообщили в пресс-службе коллектива, в семье музыканта родилась дочка.

Девочка появилась на свет еще 21 июня. Родители назвали дочь Соломией. Отметим, что буквально год назад – 19 июня у Вакарчука родился сын, которого назвали Иван.

"Папа и мама Соломии и Ивана решили не разглашать любу другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-секретарь Виктория Хоменко от своего имени поздравила молодых родителей с пополнением в семье: "Добавлю от себя лично: приветствую тебя в нашей дружной "Океановской" и большой украинской семье, маленькая украинка Соломия Святославовна Вакарчук. Победы нам всем, после которой – мира вам навсегда, наши дети".

Отметим, что Святослав Вакарчук тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности. Несколько лет назад для всех фанатов стал неожиданностью развод музыканта после 20 лет брака. Затем Вакарчук огорошил всех рождением сына. А теперь у него еще и дочка.

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