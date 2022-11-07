Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки прослуховуванням на "Х-Факторі", де їй не повірили спочатку. Наразі артистка досить успішна і за нею стежать десятки тисяч фанів в Інстаграмі. І цього разу Ніколайчук поділилася чуттєвими кадрами.

На відео Ніколайчук гуляла у вузькому топіку з вирізом. Співачка з ефектним укладанням пройшлася, вражаючи жіночністю та формами.

"Як часто ви зараз думаєте про себе і свою зовнішність? Думаєте не на часі?

Ні! "Я" завжди актуальний! Щоб подолати всі іспити життя, потрібно дбати про себе як внутрішньо, так і зовні”, – написала Ніколайчук.

Фанати переглянули ролик понад тисячу разів і написали коментарі:

"Любити себе і доглядати себе не соромно", "Богиня", "Як красиво".

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.

Також Politeka повідомляла, що переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою

А ще Politeka писала, що переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук із животиком напоказ порадувала українців