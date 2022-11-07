Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря прослушиваниям на "Х-Факторе", где ей не поверили изначально. Теперь артистка довольно успешная и за ней следят десятки тысяч фанов в Инстаграме. И в этот раз Николайчук поделилась чувственными кадрами.

На видео Николайчук гуляла в узком топике с вырезом. Певица с эффектной укладкой прошлась, впечатляя женственностью и формами.

"Как часто вы сейчас думаете о себе и своей внешности? Думаете не ко времени?

Нет! «Я» всегда актуален! Чтобы преодолеть все экзамены жизни, нужно заботиться о себе как внутренне, так и внешне", - написала Николайчук.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Любить себя и ухаживать за собой не стыдно", "Богиня", "Как красиво".

Напомним, звезда "Х-Фактора" Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы

Также Politeka сообщала, что победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке

А еще Politeka писала, что победительница "Х-Фактора" Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев