Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря прослушиваниям на "Х-Факторе", где ей не поверили изначально. Теперь артистка довольно успешная и за ней следят десятки тысяч фанов в Инстаграме. И в этот раз Николайчук поделилась чувственными кадрами.
На видео Николайчук гуляла в узком топике с вырезом. Певица с эффектной укладкой прошлась, впечатляя женственностью и формами.
"Как часто вы сейчас думаете о себе и своей внешности? Думаете не ко времени?
Нет! «Я» всегда актуален! Чтобы преодолеть все экзамены жизни, нужно заботиться о себе как внутренне, так и внешне", - написала Николайчук.
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Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:
"Любить себя и ухаживать за собой не стыдно", "Богиня", "Как красиво".
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