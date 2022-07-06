Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка стала дружиною головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна, продовжує свою подорож країнами. Дівчина активно розповідає, як відпочиває з дитиною в кожній країні в рамках відпочинку, куди її відправив чоловік як сюрприз.

На цей раз Даша вирушила до Парижа, де відразу ж показала, як веселиться на вулиці з дитиною і насолоджується мирним часом. Не забула Квіткова додати, що пам'ятає і про допомогу ЗСУ.

«Мама у Парижі виглядає так. Зробила вчора супчик, ношу із собою. Життя вирує у людей, але я йду і мені на серці дуже неспокійно» - пише Даша.

Ще кілька днів тому Даша відпочивала із сином Левом у Хорватії, потім виклала фото зі швейцарського Цюріха, а тепер влаштувала фотосесію у Парижі.

На нових фотографіях блогерка зображена на затишних вуличках французької столиці. Перед камерою вона постала у стильному темному костюмі.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Зрозуміти, що я мама через 3..2..1".

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