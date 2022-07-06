Українська співачка Наталія Могилевська з перших днів війни виступає перед українськими захисниками, допомагає біженцям, розповідає про ситуацію в країні та висвітлює ситуацію на своїй сторінці в Інстаграмі. На цей раз вона поділилася новим звітом з виступу.

«Дякую за повну залу! За оплески! За те, що з першої до останньої хвилини вистави, ми разом переживаємо всі емоції як один організм.

У своїй виставі я говорю наступні слова: «Найстрашніші моменти життя можуть перетворитися на найкрасивіші». Я переживаю свої найкрасивіші моменти з вами, мої чудові люди! Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки» – пише Могилевська.

У мережі відповідають:

«Неймовірна ❤️; Прекрасна! 🥰Дякую за душевну виставу; Обіймаю! Дякуємо за зворушливу виставу! Це щось неймовірне і особливо в такі часи. 🤗🇺🇦; Дякую за тепло, за емоції та атмосферу. За те, що ви поряд! ❤️».

Раніше співачка зазначила, що вона не стала б витрачати час на порожню балаканину. Адже ворога, який приніс стільки горя Україні, треба просто вбивати мовчки, наповал, без ненависті та контрольний на думку.

"Я непогано стріляю. Думаю, я б просто його знищила. І якнайбільше людей поруч із ним, бо йому на заміну хтось може прийти", – відповіла Наталія Могилевська.

Нагадаємо, Могилевська втратила дорогу людину, зірка вилила душу.

Як писала Politeka, Могилевська розповіла, як поспілкувалася з братом з росії.

Також Politeka писала, що Могилевська захопилася голосом українського захисника.