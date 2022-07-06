Украинская певица Наталья Могилевская с первых дней войны выступает перед украинскими защитниками, помогает беженцам, рассказывает о ситуации в стране и освещает ситуацию на своей странице в Инстаграм. В этот раз она поделилась новым отчетом с выступления.

«Спасибо за полный зал! За аплодисменты! За то, что с первой до последней минуты спектакля мы вместе переживаем все эмоции как один организм...

В своем спектакле я говорю следующие слова: «Самые страшные моменты жизни могут превратиться в самые красивые». Я переживаю свои самые красивые моменты с вами, мои прекрасные люди! Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки» - пишет Могилевская.

В сети отвечают:

«Невероятная ❤️; Прекрасная!🥰Благодарим за душевное представление; Обнимаю! Спасибо за трогательное представление! Это что-то невероятное и особенно-особенно в такие времена. 🤗🇺🇦; Спасибо за тепло, за эмоции и атмосферу. За то, что вы рядом! ❤️».

Ранее певица отметила, что она бы не стала тратить время на пустую болтовню. Ведь врага, который принес столько горя Украине, надо просто убивать молча, наповал, без ненависти и контрольный в голову.

"Я неплохо стреляю. Думаю, я бы просто его уничтожила. И как можно больше людей рядом с ним, потому что ему на замену кто-то может прийти", – ответила Наталья Могилевская.

Напомним, Могилевская потеряла дорогого человека, звезда излила душу.

Как писала Politeka, Могилевская рассказала, как пообщалась с братом из россии.

Также Politeka писала, что Могилевская восхитилась голосом украинского защитника.