Зірка упевнена, що в Україні їм не місце.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка, модель та актриса Даша Астаф'єва після вторгнення росії в Україну, не втекла з країни - вона зайнялася волонтерством і щиро вірить у перемогу ЗСУ.

У новому інтерв'ю вона не стала приховувати, що звинувачує багатьох людей у ​​тому, що вони або залишили Україну, або залишилися в країні, але не допомагають ЗСУ, хоча могли б зробити багато корисного.



Астаф'єва запевнила, що першими, хто дізнався про війну і втік з України, стали коханки депутатів. При цьому вона не стала називати їхні імена, але заявила, що була б рада, якби такі люди залишились за кордоном. Зірка упевнена, що в Україні їм не місце.

"Смішно, але до початку війни коханки депутатів перші були в курсі. Вони першими взяли соболині шуби, Birkin і зникли. Ми воюємо не заради них. Ми воюємо за нове життя. Нове життя будують ті, хто залишився з нами, у кого серце болить за країну, а не за свою ж*пу", - розповіла Даша Астаф'єва .

Співачка також зізналася, що їй дуже соромно за молодих хлопців.

"Вони можуть боятися брати зброю, боятися війни, але вони можуть робити іншу роботу - розвантажувати фури, щось носити, охороняти. Що вони зараз роблять! Курять кальяни і п'ють шампанське і не соромляться це викладати. Ось це бісить", - обурилася Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

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