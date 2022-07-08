Звезда уверена, что в Украине им не место.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева после вторжения рф в Украину, не бежала из страны - она занялась волонтерством и искренне верит в победу ВСУ.

В новом интервью она не стала скрывать, что обвиняет многих людей в том, что они либо покинули Украину, либо остались в стране, но не помогают ВСУ, хотя могли бы сделать много полезного.



Астафьева заверила, что первыми, кто узнал войну и бежал из Украины, стали любовницы депутатов. При этом она не стала называть их имена, но заявила, что была бы рада, если бы такие люди остались за границей. Звезда уверена, что в Украине им не место.

"Смешно, но к началу войны любовницы депутатов первые были в курсе. Они первыми взяли соболиные шубы, Birkin и скрылись. Мы воюем не ради них. Мы воюем за новую жизнь. Новую жизнь строят те, кто остался с нами, у кого сердце болит за страну, а не за свою ж*пу", – рассказала Даша Астафьева.

Певица также призналась, что ей очень стыдно за молодых сильных ребят.

"Они могут бояться брать оружие, бояться войны, но они могут делать другую работу – разгружать фуры, что-то носить, охранять. Что они сейчас делают! Курят кальяны и пьют шампанское и не стесняются это выкладывать. Вот это бесит", – возмутилась Даша Астафьева.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.