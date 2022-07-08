Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі – легендарна італійська актриса та модель, яка любить демонструвати фігуру в елегантних образах на показах. І хоча сама вона в них тепер практично не бере участі, це не заважає Беллуччі з'являтися на заходах в одязі, який привертає увагу до нього.

Завдяки відкритим декольте, мереживам, сукням з вирізами тощо, артистка завжди отримує сотні компліментів. Примітно, що Моніку не турбує її зовнішність - зірка не бажає заради продовження молодості здієш на дієтах і робити уколи краси.

Натомість вона вигідно підкреслює переваги природним чином. Вбрання з мереживом здивувало фанатів Моніки:

«Моніка 😘❤; Смачно 🔥; Вау 😍 Приголомшливо; як пройти повз? Неймовірно; Боже, Моніко, вам же майже 60, це нормально?; Моніка, не дарма стараєтесь; Правда розкішно️❤️; прекрасні як завжди» - зазначають у мережі.

Також у чорному боді та білому піджаку Моніка показала стильний образ, причому обличчя зірки не стали згладжувати, вона вважала за краще здатися без зайвої обробки. Проте навіть так виконавиця виглядала дуже молодо та розкішно.

«❤️Cover Story на цих вихідних @iodonna_it з @corriere від @lucbraquet. І інтерв'ю з нагоди виходу фільму», - пише Моніка під кадрами.

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