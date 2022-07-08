Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - легендарная итальянская актриса и модель, которая любит демонстрировать фигуру в элегантных образах на показах. И хотя сама она в них теперь практически не участвует, это не мешает Беллуччи появляться на мероприятиях в одежде, которая привлекает внимание к ней.
Благодаря открытым декольте, кружевам, платьям с вырезами и тд, артистка всегда получает сотни комплиментов. Примечательно, что Монику не заботит ее внешность - звезда не желает ради продления молодости сдиеть на диетах и делать уколы красоты.
Вместо этого она выгодно подчеркивает достоинства естественным образом. Наряд с кружевами изумил фанатов Моники:
«Моника 😘❤; Вкусно 🔥; Вау 😍 Потрясающе; как пройти мимо? Невероятно; Боже, Моника, вам же почти 60, это нормально?; Моника, не зря стараетесь; Правда роскошно️❤️; прекрасны как всегда» - отмечают в сети.
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Также в черном боди и белом пиджаке Моника показала стильный образ, причем лицо звезды не стали сглаживать, она предпочла показаться без лишней обработки. Тем не менее, даже так исполнительница выглядела очень молодо и роскошно.
«❤️Cover Story на этих выходных @iodonna_it с @corriere от @lucbraquet. И интервью по случаю выхода фильма» - пишет Моника под кадрами.
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в белом заворожила фигуркой, кадры.
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