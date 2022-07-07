Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін – відомий український музикант та актор, який продовжує підтримувати країну у її боротьбі проти окупантів. Артист часто гастролює з благодійними концертами та висловлюється у бік того, що відбувається на півдні країни.

Також вільний час чоловік приділяє своїй дружині Сніжани та дітям, яких намагається балувати у міру можливостей. Дружина артиста вирішила показати, яким видався їхній вільний вечір, а також вразила талантами доньки.

«Загалом ви зрозуміли. Веся виграла всі іграшки на цій вуличці, потім пішла на сусідню вулицю та виграла там. А потім почала дарувати іграшки перехожим діткам» - похвалилася Сніжана під кадрами.

Як можна зрозуміти, зараз зіркова пара знаходиться за межами України. Сергій активно виступає на концертах, збираючи гроші на підтримку України. А тепер Сніжана вирішила показати, як використовує дітей, поділившись новими сторісами в Інстаграм.

"Дорослі діти це так зручно. Самі приносять мамі каву", - написала Сніжана.

Нагадаємо, дружина Бабкіна показала дочку, яка зросла на кардинальну зміну іміджу: фото

А ще Politeka писала, що дружина Бабкіна розповіла про труднощі, з якими зіткнулася за кордоном

Також Politeka повідомляла, що дружина Сергія Бабкіна отримала тривожні новини з Харкова, де мають будинок