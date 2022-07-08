Популярний радіо та телеведучий, інтерв'юер та шоумен Слава Дьомін, який нещодавно став ведучим ранкового телешоу, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя у Instagram. Так, цього разу зірковий красень поділився радістю - він нарешті зняв брекети, які носив більше року.

За словами Слави, на початку березня він мав зняти свої брекети, проте через війну все пішло не за планом. Проте тепер його лікар повернувся з-за кордону, і він нарешті зайнявся цим питанням. У своєму мікроблозі щасливий Дьомін показав, як тепер виглядають його зуби, а також поділився кадрами всього процесу та виклав фото, як виглядала його посмішка до брекетів.

У підписі до публікації Слава Дьомін написав: "Ніколи б не подумав, що зняття брекетів – це певною мірою ЖЕСТЬ. Коли тобі майже відривають їх від зубів і все тріщить так, ніби тобі 10 років і рвуть молочні зуби. А ще з самого дитинства. у мене на двох передніх зубах були пігментні плями!І ось нарешті сьогодні все зникло.Я довго боявся ставити брекети, вважаючи це страшно незручно.А виявилося все навпаки. Головне з брекетами не є горіхи та гречку.Тому що доведеться довго вичищати зуби".

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