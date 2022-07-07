Як пише Politeka.net , Слава Камінська - популярна українська співачка, яка півтора десятки років була у групі "НеАнгели", і зовсім недавно розпочала кар'єру сольної виконавиці. Зірка виїхала з країни та приділяє час у мережі спілкуванню з шанувальниками більш активно.

Вона також любить показувати моменти зі свого дня, а також розповідати про тренування. Як відомо, Слава може похвалитися підтягнутою та привабливою фігурою. Більше того, неодноразово артистці писали, що вона отримала її завдяки пластиці. Однак це лише результат правильного підходу до харчування та тренувань.

"ЗОЖ. Біль" – коротко написала під кадрами Слава. На знімках вона засвітила своє "ледаче" тренування вдома та страву дня.

А цього разу Камінська вирішила показати себе, примірявши біле вбрання у штанах та кофтині. Зірка стояла перед камерою, після чого підійшла ближче.

"Мені здається я казала, що моє тіло - храм. Храм, ще в топку храму влетіло, ще храм, картофан", - сказала Слава, показуючи три гамбургери та картопля-фрі, які, мабуть, зібралася з'їсти.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" у білому зачарувала фігуркою, кадри.

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