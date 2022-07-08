Артистка показала, якою була до вторгнення і як веселилася на зйомках.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка, модель та актриса Даша Астаф'єва змогла здивувати шанувальників кадрами з фотосесії, яку влаштовувала ще до вторгнення Росії. Демонстрація фігури не залишилася непоміченою, адже артистка наголосила на формах досить сміливим вбранням.

«Відверто пишаюся жінками, які множать красу цього світу. Війна показала, як багато гідних та талановитих серед них, незважаючи на те, що нашим людям доводиться переживати та бачити… Це великий дар так заломлювати та транслювати, через біль та розчарування всередині. Дякую вам» - пише Даша.

У мережі одразу відреагували:

«А де труси?; Богиня! Пишаюся мільйон разів; Люблю❤️; Даша, ви неймовірно красива, як зовні так і душею… і війна це тільки наголосила. Сили вам і незламного духу!; Це що Інстаграм преміум ?😮🔥; Чарівна красуня 😘».

Також Даша не почала приховувати, що звинувачує багатьох людей у ​​тому, що вони або залишили Україну, або залишилися в країні, але не допомагають ЗСУ, хоча могли б зробити багато корисного.



"Смішно, але до початку війни коханки депутатів перші були в курсі. Вони першими взяли соболині шуби, Birkin і зникли. Ми воюємо не заради них. Ми воюємо за нове життя. Нове життя будують ті, хто залишився з нами, у кого серце болить за країну, а не за свою дупу», – розповіла Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.