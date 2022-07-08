Артистка показала, какой была до вторжения и как веселилась на съемках.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева смогла удивить поклонников кадрами из фотосессии, которую устраивала еще до вторжения рф. Демонстрация фигуры не осталась незамеченной, ведь артистка подчеркнула формы довольно смелым нарядом.

«Откровенно горжусь женщинами, умножающими красоту этого мира. Война показала, как много достойных и талантливых среди них, несмотря на то, что нашим людям приходится переживать и видеть… Это большой дар так преломлять и транслировать, из-за боли и разочарования внутри. Благодарю вас» - пишет Даша.

В сети сразу отреагировали:

«А где трусы?; Богиня! Горжусь миллион раз; Люблю❤️; Даша, вы невероятно красива, как снаружи так и душой… и война это только подчеркнула. Силы вам и несокрушимого духа!; Это что Инстаграм премиум ?😮🔥; Обворожительная красотка 😘».

Также Даша не стала скрывать, что обвиняет многих людей в том, что они либо покинули Украину, либо остались в стране, но не помогают ВСУ, хотя могли бы сделать много полезного.



"Смешно, но к началу войны любовницы депутатов первые были в курсе. Они первыми взяли соболиные шубы, Birkin и скрылись. Мы воюем не ради них. Мы воюем за новую жизнь. Новую жизнь строят те, кто остался с нами, у кого сердце болит за страну, а не за свою ж*пу", – рассказала Даша Астафьева.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.