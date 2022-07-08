Як повідомляє Politeka.net, українська співачка, модель та актриса Даша Астаф'єва є справжньою іконою стилю та прикладом для наслідування для багатьох жінок.
Останнім часом співачка віддала всю себе волонтерству, але нещодавно їй вдалося день відпочити і зустрітися з друзями. Для вечірки вона обрала чудову сукню-вишиванку, яку показала в Інстаграм-Сторіз.
Даша Астаф'єва приміряла повітряну темно-зелену сукню-вишиванку з білою та чорною вишивкою. Це зручне вбрання, що привертає увагу. Свій яскравий образ доповнила білими босоніжками, дрібненькими сережками та тонким браслетом. Волосся вона зібрала в пучок і зробила ніжний макіяж. Вийшло продемонструвати справжню красу.
Разом зі своїми подругами, що також красувалися у сукнях, Даша Астаф'єва влаштувала атмосферну фотосесію у дворі кафе.
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Варто зазначити, що після нападу росії на Україну Даша Астаф'єва стала волонтером – залишившись у Києві, вона допомагала готувати їжу українським захисникам. На початку червня артистка виступила із концертом для українських захисників.
Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.
Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.