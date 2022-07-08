Как сообщает Politeka.net, украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева является настоящей иконой стиля и примером для подражания для многих женщин.

В последнее время певица отдала всю себя волонтерству, но недавно ей удалось денек отдохнуть и встретиться с друзьями. Для вечеринки она выбрала чудесное платье-вышиванку, которое показала в Инстаграм-Сториз.

Даша Астафьева примерила воздушное темно-зеленое платье-вышиванку с белой и черной вышивкой. Это удобный и привлекающий внимание наряд. Свой яркий образ дополнила белыми босоножками, меленькими сережками и тонким браслетом. Волосы она собрала в пучок, и сделала нежный макияж. Получилось продемонстрировать истинную красоту.

Вместе со своими подругами, которые также красовались в платьях, Даша Астафьева устроила атмосферную фотосессию во дворе кафе.

Стоит отметить, после нападения рф на Украину Даша Астафьева стала волонтером – оставшись в Киеве, она помогала готовить еду украинским защитникам. В начале июня артистка выступила с концертом для украинских защитников.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.