Як пише Politeka.net , Ганна Неплях стала "Міс Україна Всесвіт 2021" і запам'яталася багатьом українцям завдяки своїм висловлюванням, манері посміятися з себе та почуття гумору. Як відомо, Ганна не побоялася зізнатися, що сильно одужала.

Більше того, дівчина спокійно ставиться до цього і навіть показала фото з "новою" фігурою. Також Ганна з гумором поставилася до їдких коментарів людей, які називають її погладшалою. Замість образи Неплях пожартувала і знову показала свій оновлений стиль.

Цього разу Ганна також посміялася з коментарів родичів, яких не обосо влаштовує її стиль.

«А чи є стилісти Київ, Одеса, Дніпро? Які хочуть попрацювати зі мною для зйомки? Бо моя сім'я не в захваті від мого стилю» - пише Анна під кадрами.

"Аня, тобі одягти нічого?" - пишуть у особисті повідомлення Неплях родичі.

Нещодавно Неплях повернулася в Україну, а до цього ховалася від жахів війни по всьому світу. Не забуває Ганна та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. На цей раз вона поділилася результатами нової фотозйомки.

"Це я чекаю, коли успіх та багатство впаде на мене з небес", - написала Ганна.

"А поки що впала тільки зайва вага", - продовжила зірка.

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