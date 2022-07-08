Как пишет Politeka.net, Анна Неплях стала "Мисс Украина Вселенная 2021" и запомнилась многим украинцам благодаря своим высказываниям, манере посмеяться над собой и чувстве юмора. Как известно, Анна не побоялась признаться, что сильно поправилась.

Более того, девушка спокойно к этому относится и даже показала фото с "новой" фигурой. Также Анна с юмором отнеслась к едким комментариям людей, называющих ее располневшей. Вместо обиды Неплях отшутилась и снова показала свой обновленный стиль.

В этот раз Анна также посмеялась над комментариями родственников, которых не обосо устраивает ее стиль.

«А есть стилисты Киев, Одесса, Днепр? Которые хотят со мной поработать для съемки? А то моя семья не в восторге от моего стиля» - пишет Анна под кадрами.

«Аня, тебе одеть нечего?» - пишут в личные сообщения Неплях родственники.

Недавно Неплях вернулась в Украину, а до этого пряталась от ужасов войны по всему миру. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. В этот раз она поделилась результатами новой фотосъемки.

"Это я жду, когда успех и богатство упадет на меня с небес", - написала Анна.

"А пока упал только лишний вес", - продолжила звезда.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина честно показала фигуру в купальнике перед зеркалом.

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