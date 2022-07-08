Як повідомляє Politeka.net , український танцівник та суддя "Україна має талант" Євген Кот з початку війни разом із дружиною залишався в Україні. Рішення виїхати з Києва вони ухвалили лише після страшної події. Подробиці він розповів в інтерв'ю "Зірковому шляху".
Євген Кот та його дружина ледь не задихнулися димом і отруїлися чадним газом через те, що біля них точилися масшатабні бої.
"У дві години дня стало темно, так димом затягнуло все. Почали горіти хімічні склади косметичної компанії і заправка, що знаходилася неподалік. Вітер дув у наш бік", - розповів Євген Кот .
В обох паморочилося в голові, їх нудило і був стан слабкості. Тому вже на ранок вони вирішили зібрати речі та поїхати у безпечніше місце.
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"Вночі у Наталії ще й піднялася температура. Почало стискати груди. Лікарні не працювали, тільки приймали поранених. Тоді я зрозумів, що треба їхати. Весь автомобіль був у попелі, але ми сіли та поїхали", - згадав хореограф.
Нагадаємо, що Євген Кот топлес вразив підкачаним тілом.
Як повідомляла Politeka, Євген Кот влаштував романтичне побачення з коханою.
Також Politeka писала, що Євген Кот показав, як проводить час з красунею-дружиною.