У супругов кружилась голова, их подташнивало и было состояние слабости.

Как сообщает Politeka.net, украинский танцовщик и судья "Україна має талант" Евгений Кот с начала войны вместе с женой оставался в Украине. Решение уехать из Киева они приняли только после страшного происшествия. Подробности он рассказал в интервью для "Зіркового шляху".

Евгений Кот и его жена едва не задохнулись дымом и отравились угарным газом из-за того, что возле них шли масшатабные бои.



"В два часа дня стало темно, так дымом затянуло все. Начали гореть химические составы косметической компании и находившаяся неподалеку заправка. Ветер дул в нашу сторону", – рассказал Евгений Кот.

У обоих кружилась голова, их подташнивало и было состояние слабости. Потому уже на утро они решили собрать вещи и поехать в более безопасное место.

"Ночью у Натальи еще и поднялась температура. Начало сжимать грудь. Больницы не работали, только принимали раненых. Тогда я понял, что надо ехать. Весь автомобиль был в золе, но мы сели и уехали", - вспомнил хореограф.

Напомним, что Евгений Кот топлес впечатлил подкачанным телом.

Как сообщала Politeka, Евгений Кот устроил романтичное свидание с любимой.

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